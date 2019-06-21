Петербург остаётся «городом коммуналок» не только по вине властей

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM То, что в Санкт-Петербурге до сих пор остается множество коммунальных квартир, объясняется не только недостаточными усилиями городских властей, но и позицией самих обитателей «коммуналок», многие из которых не желают покидать жилье в центре города или очень выгодно его сдают. Такое мнение высказал генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

Напомним, 19 июня депутаты Заксобрания Петербурга приняли законопроект, предусматривающий ремонт домов — объектов культурного наследия ‑ и расселение расположенных в них коммунальных квартир по схеме государственно-частного партнерства, совместными усилиями бюджета и частных инвесторов. По такой схеме может быть отремонтировано около 500 домов, подсчитали авторы законопроекта. В Петербурге до сих пор остается около 70 тысяч коммунальных квартир.

Эксперты отмечают, что самые привлекательные для инвесторов коммунальные квартиры уже расселены. Остающиеся — не столь интересны, а также зачастую имеют нерешенные юридические проблемы. Кроме того, их жильцы часто неадекватно завышают стоимость своих комнат.

«Далеко не все владельцы таких объектов хотят переезжать. Казалось бы, в 21-м веке коммунальные квартиры уходят в прошлое, но в то же время практика показывает обратное», — отметил Александр Гиновкер.

По его словам, рентабельность сдачи в аренду комнаты в исторической части города выше, чем при сдаче отдельной квартиры. Так, квартира в целом может приносить 5−7% годовых, а комната — 10−12%. Это препятствует расселению «коммуналок», так же, как отказ хотя бы одного из жильцов переезжать.

«Если город хочет уйти от звания коммунальной столицы, то нужны меры как экономического, так и законодательного характера. Если нужно жильцам, то в первую очередь должно быть согласие всех со-собственников, и у них должны быть адекватные ценовые ожидания, чего сейчас как правило не бывает», — добавил Александр Гиновкер.

По мнению петербургских риэлтеров, для решения проблем «коммуналок» надо объединить государственные программы по расселению коммунальных квартир и план по созданию арендного жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге появятся новые «очереди» на расселение коммуналок

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Санкт-Петербурге планируется расселить более трех тысяч коммунальных квартир и предоставить их жильцам социальные выплаты на сумму 2,7 млрд рублей.

В 2018 году было расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир, в настоящее время их количество составляет 69 тысяч. В коммуналках до сих пор проживает 229 тысяч семей, из них 81 тыс. семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За период действия программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», с 2008 года, улучшены жилищные условия 106 тысяч семей, расселено 47 тыс. коммунальных квартир. Еще 29,5 тысячи семей оказано содействие в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за год планируется расселить три тысячи коммуналок