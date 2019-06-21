В Уганде вновь запустили программу для женщин-предпринимателей

Кампала, , 14:52 — REGNUM Nation Media Group через газету Daily Monitor в партнерстве с отделением банка Dfcu «Женщины в бизнесе» и Управлением по инвестициям Уганды (МСА) запустила второй поток инициативы «Rising Woman», передает Daily Monitor Uganda.

Инициатива, которая была начата в прошлом году под лозунгом «Развивай свой бизнес», направлена на поощрение и развитие культуры наставничества среди женщин-предпринимателей в Уганде.

Он ориентирован на членов Угандийской ассоциации женщин-предпринимателей (UWEAL), Угандийской ассоциации малого бизнеса (USSIA) и Угандийской ассоциации производителей (UMA).

Выступая на мероприятии, посвященному запуску инициативы в среду, 19 июня, генеральный директор Dfcu Матиас Катамба назвал эту инициативу «фундаментальным шагом на пути к созданию благоприятных финансовых условий для женщин-предпринимателей».

«Нашей главной мотивацией является тот факт, что, несмотря на то, что женщины составляют более 52 процентов населения Уганды, это не отражается на соотношении женщин, имеющих доступ к финансовым услугам», — сказал он, имея в виду программу банка «Женщины в бизнесе» на 2017 год, направленную на расширение возможностей женщин с малым и средним бизнесом.

«Мы также будем продвигать мероприятия инициативы «Rising Woman» на всех наших платформах (KFM, Dembe FM, NTV, Spark TV и цифровом телевидении)», — заявил генеральный директор НТВ-Уганда Джонсон Омолло.

«Rising Woman» — это инициатива, проводимая уже второй год, которая вдохновляет начинающих и опытных женщин-предпринимателей и инвесторов на новые свершения.

Она включает в себя специализированные региональные тренинги, разработка бизнес-планов по победившим бизнес-идеям, бизнес-выставку и церемонию награждения лучших бизнес-планов.

10 авторов лучших бизнес-идей получат в качестве награды оплачиваемую учебную поездку в Найроби, Кения.