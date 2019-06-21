В РСТ рассказали о ситуации с российскими турами в Грузию

Москва, , 14:40 — REGNUM Российские туристы пока не отказываются от поездок в Грузию, где проходят акции протеста. Об этом 21 июня сообщила пресс-секретарь Российского союза туроператоров (РСТ) Ирина Тюрина.

«Пока никаких звонков туроператорам с отказами от туров в Грузию не поступало», — сказала РИА Новости Тюрина.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты, связанные с участием российских делегатов Межпарламентской ассамблеи православия.

Возмущение вызвал тот факт, что кресло спикера грузинского парламента занял депутат Госдумы РФ (КПРФ) Сергей Гаврилов. Манифестанты попытались штурмовать здание парламента, произошли столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 240 человек.

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