В столице Южной Кореи пройдет фестиваль The Color Run

Сеул, , 14:54 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдет фестиваль «2019 The Color Run». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По их данным, фестиваль пройдет в спортивном комплексе Jamsil Sports Complex, расположенном в районе Джамсиль-дон, 13 июля.

The Color Run — необычный цветной марафон проходящий под слоганом «Самые счастливые 5 километров на планете». Впервые данный красочный забег был организован в США в 2011 году, после чего данное мероприятие стало одним из самых популярных в мире, в котором принимают участие более 6 млн человек в 35 странах.

Известно, что в текущем году данный фестиваль проводится в Южной Корее восьмой раз.

Кроме того, южнокорейский филиал одного из самых известных fashion-брендов в Италии Metrocity выступит партнером данного мероприятия. В период с 21 по 27 июня компания проведет ряд мероприятий, на которых будут разыграны пригласительные билеты на фестиваль.