Пятница, 21 Июня 2019 года
14:54:55 МСК

В столице Южной Кореи пройдет фестиваль The Color Run

Общество

Мероприятие состоится 13 июля в спортивном комплексе Jamsil Sports Complex

Сеул, 21 июня 2019, 14:54 — REGNUM  В столице Южной Кореи пройдет фестиваль «2019 The Color Run». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По их данным, фестиваль пройдет в спортивном комплексе Jamsil Sports Complex, расположенном в районе Джамсиль-дон, 13 июля.

The Color Run — необычный цветной марафон проходящий под слоганом «Самые счастливые 5 километров на планете». Впервые данный красочный забег был организован в США в 2011 году, после чего данное мероприятие стало одним из самых популярных в мире, в котором принимают участие более 6 млн человек в 35 странах.

Известно, что в текущем году данный фестиваль проводится в Южной Корее восьмой раз.

Кроме того, южнокорейский филиал одного из самых известных fashion-брендов в Италии Metrocity выступит партнером данного мероприятия. В период с 21 по 27 июня компания проведет ряд мероприятий, на которых будут разыграны пригласительные билеты на фестиваль.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фестивали и выставки поп-культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить