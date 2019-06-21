В Липецкой области проходит межрегиональная выставка «День поля»

с. Бруслановка, Липецкая область, , 14:27 — REGNUM В Липецкой области на базе областной сортоиспытательной станции в селе Бруслановка проходит межрегиональная выставка «День поля — Липецк 2019». Как сообщила пресс-служба администрации региона, в двухдневном агрофоруме принимают участие более 50 компаний.

В рамках выставки состоялась демонстрация новейшей сельхозтехники. Производители привезли как зарекомендовавшие себя образцы, так и новинки. Некоторые из них сочетают в себе функции сразу нескольких аграрных машин.

Выставку посетил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов. Он осмотрел селекционные делянки, где представлены высокоурожайные сорта и гибриды более 40 сельскохозяйственных культур, а также оценил выставку техники. Игорь Артамонов отметил, что проведение подобного агрофорума имеет весомое значение для региона.

«Это не просто площадка для обмена опытом. Здесь демонстрируются научные достижения. А будущее именно за наукоёмким сельским хозяйством. Сегодня существует масса агротехнологических стартапов. Нужно изучать самые перспективные разработки и внедрять их на липецкой земле», — заявил Артамонов.

В рамках «Дня поля» состоялся IV Среднерусский зерновой форум. Его участники обсудили вопросы долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, применения новых технологий по точному внесению удобрений и средств защиты растений, а также подняли тему развития органического сельского хозяйства.