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В Липецкой области проходит межрегиональная выставка «День поля»

Общество

На агрофоруме представлены достижения селекции и новинки сельхозтехники

с. Бруслановка, Липецкая область, 21 июня 2019, 14:27 — REGNUM  В Липецкой области на базе областной сортоиспытательной станции в селе Бруслановка проходит межрегиональная выставка «День поля — Липецк 2019». Как сообщила пресс-служба администрации региона, в двухдневном агрофоруме принимают участие более 50 компаний.

В рамках выставки состоялась демонстрация новейшей сельхозтехники. Производители привезли как зарекомендовавшие себя образцы, так и новинки. Некоторые из них сочетают в себе функции сразу нескольких аграрных машин.

Выставку посетил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов. Он осмотрел селекционные делянки, где представлены высокоурожайные сорта и гибриды более 40 сельскохозяйственных культур, а также оценил выставку техники. Игорь Артамонов отметил, что проведение подобного агрофорума имеет весомое значение для региона.

«Это не просто площадка для обмена опытом. Здесь демонстрируются научные достижения. А будущее именно за наукоёмким сельским хозяйством. Сегодня существует масса агротехнологических стартапов. Нужно изучать самые перспективные разработки и внедрять их на липецкой земле», — заявил Артамонов.

В рамках «Дня поля» состоялся IV Среднерусский зерновой форум. Его участники обсудили вопросы долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, применения новых технологий по точному внесению удобрений и средств защиты растений, а также подняли тему развития органического сельского хозяйства.

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Сельское хозяйство
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