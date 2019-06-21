30% жителей Украины выступают за легализацию «лечебной» марихуаны — опрос

Киев, , 14:29 — REGNUM Возможную легализацию медицинской марихуаны полностью поддерживают 30%, а частично — 28% жителей Украины, сказано в исследовании социологической группы «Рейтинг», опубликованном 21 июня на сайте организации.

Треть опрошенных выступает против этой идеи.

Наиболее высокий уровень поддержки легализации марихуаны наблюдается среди молодёжи, жителей Киева и людей с хорошим уровнем доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Верховную раду был внесён проект закона о легализации марихуаны. Его инициаторами выступили более 100 депутатов Верховной рады.

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