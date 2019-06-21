Пятница, 21 Июня 2019 года
14:30:04 МСК

30% жителей Украины выступают за легализацию «лечебной» марихуаны — опрос

Общество

Больше всего сторонников среди молодых обеспеченных жителей Киева

Киев, 21 июня 2019, 14:29 — REGNUM  Возможную легализацию медицинской марихуаны полностью поддерживают 30%, а частично — 28% жителей Украины, сказано в исследовании социологической группы «Рейтинг», опубликованном 21 июня на сайте организации.

Треть опрошенных выступает против этой идеи.

Наиболее высокий уровень поддержки легализации марихуаны наблюдается среди молодёжи, жителей Киева и людей с хорошим уровнем доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Верховную раду был внесён проект закона о легализации марихуаны. Его инициаторами выступили более 100 депутатов Верховной рады.

Читайте также: В Верховную раду внесен законопроект о легализации марихуаны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Легализация наркотических средств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить