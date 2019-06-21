Министерство финансов Казахстана запустило работу «офиса честности»

Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM В министерстве финансов Казахстана открыли «офис честности» для выработки предложений по борьбе с коррупцией. Об этом заявил ответственный секретарь министерства финансов республики Ерулан Жамаубаев, сообщает 21 июня агентство «Казинформ».

По его словам, офис открыт совместно с агентством по противодействию коррупции. Представители гражданского общества могут обратиться к сотрудникам офиса и внести свои предложения по борьбе с коррупцией, добавил ответственный секретарь.

Временно исполняющий обязанности руководителя антикоррупционной службы Казахстана Шынгыс Кабдулла добавил, что подобные офисы будут открыты во всех министерствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что коррупция представляет опасность для национальной безопасности республики. Глава государства пообещал принять новые антикоррупционные меры.

Читайте также: Президент Казахстана рассказал о планах по борьбе с коррупцией