У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов

Пномпень, , 14:27 — REGNUM В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis. Это червь может вызвать у носителя чесотку и проблемы с желудком, а ряде случаев — убить его, пишут эпидемиологи в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

Ученые из Швейцарии, Камбоджи и Тайланда выяснили, насколько широко распространен в стране этот паразит, вызывающий так называемую «кохинхинскую диарею». Присутствие червя в организме обычно не сказывается на здоровье, но при ослаблении иммунитета из-за недоедания, высоких нагрузок или заражении ВИЧ ситуация может усугубиться до смертельного исхода.

Эпидемиологи взяли образцы мочи у 7 тыс. человек и применили новую методику, позволяющие выявить паразита по фрагментам антител, которые появляются в организме человека при заражении. Оказалось, что каждый третий, а в ряде провинций и каждый второй камбоджиец является носителем червя.

Питер Одерматт из университета Базеля в Швейцарии отмечает, что бороться со столь распространенным паразитом сложно, тем более, что курс лечения препаратом ивермектином стоит около $50. Ученые полагают, что власти должны бороться с инфекцией ради здоровья населения и добиться снижения стоимости лечения, например, создав более дешевый аналог препарата.

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