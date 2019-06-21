Пляж в детском севастопольском лагере «Ласпи» до сих пор не готов к работе

Севастополь, , 14:14 — REGNUM Пляж детского оздоровительного центра «Ласпи» в Севастополе, который входит в состав госпредприятия «Планета детства», до сих пор не получил необходимые разрешительные документы. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«ГАУ «РДОЦ «Планета детства» до настоящего времени не получено соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение относительно пляжа, где организовано купание отдыхающих детей. В связи с этим заезд первой смены был перенесён», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в севастопольском лагере «Ласпи» произошла вспышка кишечной инфекции у отдыхающих, в результате которой были госпитализированы десятки детей. По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стало нарушение санитарных норм и стафилококк у персонала пищеблока.

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