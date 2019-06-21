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В Казахстане назвали дату запуска авиарейса Нур-Султан — Токио

Общество

Прямые рейсы в США могут открыться в 2021 году

Нур-Султан, 21 июня 2019, 14:17 — REGNUM  Казахстанская авиакомпания Scat откроет прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Токио 6 июня. Об этом заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев на круглом столе в Сенате, сообщает издание Informburo.

По его словам, авиационные власти Казахстана планируют подписать первое соглашение о воздушном сообщении в формате открытого неба с США. Планируется, что прямые рейсы в США откроются в 2021 году.

Камалиев добавил, что с Министерством транспорта России достигнуты договоренности об увеличении частоты полетов по маршруту Нур-Слутан — Москва с 12 до 21 раза в неделю.

Напомним, 26 марта в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Токио будет запущено во второй половине 2019 года.

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