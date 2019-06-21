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Ремастер игры StarCraft получит дополнение с «мультяшной» графикой

Общество

Оно выйдет в продажу 10 июля 2019 года

Ремастер игры StarCraft получит дополнение с «мультяшной» графикой
Цитата из видео «Why Did Blizzard Invite Us To Korea! ]»
StarCraft Remastered

Вашингтон, 21 июня 2019, 14:01 — REGNUM  Ремастер культовой стратегии StarCraft получит «мультяшную» графику. Ролик с демонстрацией предстоящей игры на своем YouTube-канале опубликовала студия Carbot Animations.

Компания сообщила, что релиз её дополнения к StarCraft Remastered состоится 10 июня 2019 года. Carbot Animations отметила, что оно будет представлять собой «полный пересмотр всей графики в игре».

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Напомним, геймеры знают Carbot Animations по множеству пародийных роликов на тему StarCraft, Overwatch и World of Warcraft которые она выпускала совместно с Blizzard. Впервые проект анимированой StarCraft она представила в 2016 году.

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