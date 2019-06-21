В Екатеринбурге запустили опрос жителей о второй ветке метро

Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал интернет-опрос жителей о необходимости второй ветке метро. Голосование проводит мэрия города на своём сайте и в Telegram-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Опрос составлен предельно просто: горожан спрашивают, нужна ли им вторая линия метро или нет. Вариантов ответа всего два: «Жизненно необходима» и «Не нужна».

По мнению одного из депутатов гордумы Екатеринбурга, опрос было бы эффективно объединить с голосованием о судьбе храма Святой Екатерины. Но инициатива может не пройти через сито рабочей группы по храму, посетовал парламентарий корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, ранее городские СМИ опубликовали скан письма министра транспорта Евгения Дитриха, где тот ставил под сомнение целесообразность постройки второй ветки метро в Екатеринбурге. Впрочем, городские власти заверили общественность, что проект второй линии не отброшен и ещё только будет представлен федеральным властям.

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