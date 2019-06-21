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В Ярославле танк «Т-34» выложат из зажженных свечей

Общество

Акция приурочена к дню памяти и скорби

В Ярославле танк «Т-34» выложат из зажженных свечей
Иллюстрация: Yarmp.ru
«Свеча памяти» в Ярославле

Ярославль, 21 июня 2019, 13:45 — REGNUM  В Ярославле легендарный танк «Т-34» выложат с помощью 5 тысяч свечей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по молодежной политике мэрии Ярославля. Создание картины предполагается на городском стадионе «Спартаковец», общая площадь получившейся картины составит 150 квадратных метров. Флешмоб в Ярославле пройдет в рамках всероссийской акции «Свеча памяти», традиционно проходящей в канун дня памяти и скорби.

«Почему именно «Т-34»? Михаил Ильич Кошкин — советский конструктор, разработчик боевой техники, создатель легендарного танка родился в многодетной крестьянской семье в деревне Брынчаги Ярославской области. Он наш земляк. Молодежь Ярославля почтит память великого конструктора и боевой машины, которая спасла нашу родину от врага», — объяснили выбор символа акции в управлении по молодежной политике мэрии Ярославля.

Начало акции в Ярославле запланировано на 23.00 21 июня.

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День памяти и скорби
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