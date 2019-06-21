Роспотребнадзор предупредил об угрозе спонсируемых США биолабораторий

Краснодар, , 13:42 — REGNUM Финансируемые Соединенными Штатами медико-биологические лаборатории по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии, могут нести потенциальную угрозу, сообщила 21 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности» в Сочи.

По ее словам, в настоящее время в мире насчитывается более 200 таких лабораторий.

«Сегодня (лаборатории) работают как на исследование, наверное, так и на продукцию новых патогенов», — отметила Попова.

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Глава ведомства также обратила внимание на биологическую лабораторию Ричарда Лугара в Грузии, где, по данным Минобороны РФ, испытывали токсичный биоагент, приведший к гибели 73 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. При этом их деятельность имеет мало общего с мирной наукой, добавил он.

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