В Северо-Казахстанской области чиновник подозревается в хищении $219 тыс

Петропавловск, Казахстан, , 13:43 — REGNUM Заместитель руководителя управления финансов Северо-Казахстанской области подозревается в хищении бюджетных средств, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства республики.

В антикоррупционной службе уточнили, что замруководителя со своей супругой через аффилированное предприятие похитил 83 млн тенге ($219 тыс.) бюджетных средств через подписание фиктивных договоров на изготовление землеустроительных проектов по отводу земельного участка.

По версии следствия, часть средств была потрачена на покупку дорогостоящего внедорожника. 19 июня супруга чиновника была задержана при обналичивании очередного транша на сумму 19,5 млн тенге ($51,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня бывший начальник станции «Кокчетав» Акмолинского отделения железной дороги, грузовых перевозок АО «Казахстанские железные дороги» был оштрафован на $49 тыс. за получение взяток на системной основе.

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