Во Львове неизвестные облили краской здание посольства Белоруссии

Львов, Украина, 21 июня 2019, 13:45 — REGNUM Во Львове неизвестные испачкали чёрной краской табличку консульства Белоруссии, сообщило 21 июня информационное агентство УНИАН со ссылкой на нацполицию Львовской области.
Пострадали также стены здания, двери и окно.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге нападению подвергся местный штаб объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь!». Около двадцати членов одной из экстремистских организаций разгромили офис, исписав стены обвинениями в сотрудничестве политсилы с российскими властями.
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