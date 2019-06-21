Жительница Владикавказа 23 года прожила с зажимом в животе, забытым врачами

Владикавказ, , 13:38 — REGNUM У жительницы города Владикавказа Езеты Г. нашли в полости живота металлический зажим. Он находился там с момента, когда женщине делали кесарево сечение. С тех пор прошло уже 23 года.

Обнаружены инструменты были случайно, во время рентгена. Медики подумали, что женщина пришла на процедуру с ножницами в кармане, пишет «КП-Северный Кавказ».

Все эти годы Езета Г. испытывала страшные боли, походы к врачам заканчивались выпиской обезболивающих. В настоящее время хирургический зажим из живота женщины извлечен. Жительницу Северной Осетии прооперировали в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре. По заверениям медиков, операция прошла успешно. Ее провели бесплатно. Но семья пострадавшей пока не верит в утверждения врачей, памятуя печальный 23-летний опыт.

В пресс-службе министерства здравоохранения Северной Осетии сообщили о проведении по данному факту проверки. А семья намерена подать в суд на больницу, которая допустила такую врачебную ошибку в 1996 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году подобный факт был выявлен в Астраханской области. В брюшной полости 62-летней пациентки во время операции врачи забыли медицинский зажим. Жительница Астрахани целый год после операции жила с инородным предметом в теле.