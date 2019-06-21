Пятница, 21 Июня 2019 года
13:42:00 МСК

Законопроект о пособиях на ребёнка по нуждаемости внесен в Госдуму

Общество

Не 50 рублей

Законопроект о пособиях на ребёнка по нуждаемости внесен в Госдуму
Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

Москва, 21 июня 2019, 13:34 — REGNUM  Законопроект о пособиях на ребенка в возрасте от полутора до трех лет внесла в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет с учетом критерия нуждаемости.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком с применением критериев нуждаемости возникает в случае, достижения ребенком соответствующего возраста на 1 января 2020 года, следует из текста документа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поддержка семей с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить