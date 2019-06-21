Законопроект о пособиях на ребёнка по нуждаемости внесен в Госдуму

Москва, , 13:34 — REGNUM Законопроект о пособиях на ребенка в возрасте от полутора до трех лет внесла в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет с учетом критерия нуждаемости.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком с применением критериев нуждаемости возникает в случае, достижения ребенком соответствующего возраста на 1 января 2020 года, следует из текста документа.