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Литовский курорт Паланга готовится к убыткам: «очень не хватает россиян»

Общество

Пока литовские политики и СМИ продолжают запугивать население угрозой со стороны России, простые торговцы и гостиничный бизнес на курортах расстраивается из-за уменьшения потока россиян

Литовский курорт Паланга готовится к убыткам: «очень не хватает россиян»
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Пляж курорта Паланга

Паланга, Литва, 21 июня 2019, 13:32 — REGNUM  

«Паланга переживает переворот: цены поднялись на 10%, не хватает туристов из России и «нормальных едоков», — с таким заголовком сегодня, 21 июня, вышла публикация на литовском портале 15min.lt

В публикации рассказывается о пессимистических настроениях торговцев в Паланге и представителей гостиничного и ресторанного бизнеса. Главной причиной стал рост цен, который в Паланге уже превысил стоимость недельного проживания в Греции или Турции. Для литовцев этот курорт стал слишком дорогим, а поток россиян заметно сократился.

«Очень хорошо было, когда они приезжали. Россияне очень хорошо едят, тратят много денег», рассказала порталу одна из сотрудниц ресторана в Паланге. По её словам, литовцы приезжают отдохнуть на курорт, но часто питаются дома, а затем выходят в городок, останавливаясь в ресторанчиках только ради освежительных напитков и лёгких и дешёвых закусок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на протяжении последних лет руководители страны, в том числе и президент, регулярно заявляют об опасности со стороны России, в экономических бедах также винят Россию, призывают население готовится к возможной войне с Россией.

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Туризм
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