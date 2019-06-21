«Надежда умерла» — реакция жителей Архангельской области на «прямую линию»

Архангельск, , 13:59 — REGNUM Жители Архангельской области, протестующие против строительство мусорного полигона на станции Шиес, разочарованы тем, что проблема не была раскрыта во время «прямой линии» с президентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне эфира жители записали несколько видеообращений главе государства, в которых потребовали отказаться от строительства полигона ТКО на станции Шиес. С открытым письмом главе государства выступили писатели и журналисты Архангельской области. Однако тема Шиеса во время прямой линии была задета лишь вскользь, когда администратор популярного паблика в Вконтакте Роберто Панчвидзе вступился за активистов Архангельской области, оштрафованных за комментарии в сети.

Депутат областного Собрания Ирина Чиркова после завершения «прямой линии» разместила на своей странице Вконтакте короткий пост: «Есть такая эмоция — улыбка разочарования». Эти слова, по сути отразили общую реакцию пользователей, комментирующих мусорную проблему в соответствующих пабликах:

«Надежда умерла. Линия окончена. О Шиесе ни слова. Надо полагать умышленно, так как изначально вопрос о Шиесе был анонсирован, как один из самых популярных»

«Никто и не сомневался. Мы одни, нам дали самостоятельность и право выбора. Осталось только пойти правильным путём!»

Некоторые пользователи предположили, что власть в лице президента просто не знает, что делать с Шиесом, другие, напротив, сочли этот ход продуманным решением.

По мнению депутат Архангельского областного Собрания Леонида Таскаева, факт замалчивания проблемы обусловлен нежеланием федеральной власти нести имиджевые потери.

«Поведение федеральной власти в отношении Шиеса кроется еще и в том, что «прямую линию» смотрят не только в России». А выставлять реакцию «вертикали власти» на народные возмущения, которые вышли благодаря интернету, на международный уровень, — слишком рискованно».

Напомним, ООО «Технопарк» планирует построить на станции Шиес полигон для захоронения ТКО, в том числе, из Москвы. Правительство Архангельской области включило проект в список приоритетных. На данный момент инвестор завершил инженерные работы по подготовке площадки. Строительство полигона продолжится после получения необходимых разрешений.

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