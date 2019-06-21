Пятница, 21 Июня 2019 года
13:26:39 МСК

Роспотребнадзор исследовал воду в курортных зонах Черноморского побережья

Общество

«Отдыхать и купаться в морской и речной воде абсолютно безопасно»

Сочи, Краснодарский край, 21 июня 2019, 13:26 — REGNUM  Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют санитарным нормам, об этом 21 июня сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ведомство исследовало воду в рекреационных зонах Черноморского побережье. Речь идет о районе Большое Сочи, побережья Анапы и Геленджика, а также вокруг всего Крымского полуострова.

«Отдыхать и купаться в морской и речной воде абсолютно безопасно», — сказала Попова в клуарах Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности» в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что к концу 2019 года у полуострова есть все шансы преодолеть отметку туристического потока в 7,5 миллиона человек. Летом в Крыму будут работать 460 пляжей, при этом откроется 14 новых пляжных территорий.

По данным МЧС, из 898 санаторно-курортных учреждений Крыма в 2019 году будут эксплуатироваться 610, при этом на данный момент 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.

Читайте также: В преддверии сезона Крым принял более миллиона туристов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить