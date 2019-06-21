Yudi Dental подарила средства для ухода за полостью рта школьникам Камбоджи

Сиемреап, Камбоджа, , 13:24 — REGNUM Южнокорейская стоматология Yudi Dental Hospital пожертвовала средства для ухода за полостью рта ученикам одной из начальной школы Камбоджи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей клиники.

По их словам, представители Yudi Dental Hospital передали 450 ученикам начальной школы города Сиемреапа средства для ухода за полостью рта через волонтерскую организацию Yesan Volunteer Centre.

Известно, что представители Yesan Volunteer Centre добровольно вызвались провести волонтерские мероприятия в курортном городе Сиемреап в течение недели с 12 июня.

В рамках мероприятий, волонтеры рассказали ученикам начальной школы как правильно чистить зубы и следить за полостью рта.

Известно, что южнокорейская стоматологическая клиника Yudi Dental Hospital подарила камбоджийским детям 500 средств для ухода за полостью рта.