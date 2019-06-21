В 2020 году ВСУ могут получить новые ракеты — министр Полторак

Харьков, Украина, , 13:20 — REGNUM В 2020 году для ВСУ могут заказать новые крылатые ракеты РК-360МЦ «Нептун», заявил министр Обороны Украины Степан Полторак на встрече в Харькове, сообщило 21 июня информационное агентство УНИАН.

«Мы буквально две недели назад завершили государственное испытание «Ольхи-Р», через два месяца мы должны провести государственное испытание системы залпового огня и боеприпаса к нему «Ольха-М». До конца года мы должны завершить государственное испытание ракетного комплекса «Нептун» и он будет принят на вооружение», — рассказал министр.

Полторак выразил надежду, что ракетный комплекс «Нептун» войдёт в украинский оборонный заказ на 2020 год.

Как сообщило ИА REGNUM, в конце мая в Одесской области прошли испытания доработанных ракет РК-360МЦ. Заявленная дальность полёта ракеты — 300 км.

Читайте также: Украина провела очередные испытания ПКР «Нептун»