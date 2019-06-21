Забайкальские буряты признают актуальность вопросов «прямой линии»

Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 13:15 — REGNUM Ответы на вопросы, озвученные российским президентом Владимиром Путиным в ходе «прямой линии», актуальны в том числе и для забайкальцев. Об этом сообщила председатель забайкальской региональной общественной организации бурят Полсона Жалсанова. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

По оценке забайкальской общественницы, важно, что в ходе общения с президентом говорили об обеспечении граждан рабочими местами, благоустройстве дорог и медицине.

«Эти вопросы ежегодно звучат на «прямой линии», ситуация в последние годы по этим проблемам стала значительно лучше, в том числе в Забайкалье. Есть и много задач, которые, надеюсь, найдут решение уже очень скоро», — заявила Полсона Жалсанова.

Она также отметила, что формат диалога населения России с президентом полезен для многих людей, так как с вопросами, которые не попали в эфир, тоже ведется активная работа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» в президентом состоялась накануне, 20 июня. В течение более четырёх часов Владимир Путин ответил на десятки актуальных вопросов.