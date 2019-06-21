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Забайкальские буряты признают актуальность вопросов «прямой линии»

Общество

Председатель забайкальской региональной общественной организации бурят Полсона Жалсанова заявила, что большинство ответов президента могут иметь практическую пользу для забайкальцев

Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 21 июня 2019, 13:15 — REGNUM  Ответы на вопросы, озвученные российским президентом Владимиром Путиным в ходе «прямой линии», актуальны в том числе и для забайкальцев. Об этом сообщила председатель забайкальской региональной общественной организации бурят Полсона Жалсанова. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

По оценке забайкальской общественницы, важно, что в ходе общения с президентом говорили об обеспечении граждан рабочими местами, благоустройстве дорог и медицине.

«Эти вопросы ежегодно звучат на «прямой линии», ситуация в последние годы по этим проблемам стала значительно лучше, в том числе в Забайкалье. Есть и много задач, которые, надеюсь, найдут решение уже очень скоро», — заявила Полсона Жалсанова.

Она также отметила, что формат диалога населения России с президентом полезен для многих людей, так как с вопросами, которые не попали в эфир, тоже ведется активная работа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» в президентом состоялась накануне, 20 июня. В течение более четырёх часов Владимир Путин ответил на десятки актуальных вопросов.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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