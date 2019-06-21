Законопроект о выплатах «детям войны» внесен в Госдуму

Москва, , 13:03 — REGNUM Законопроект о льготах для «детей войны» внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Предлагается установить дополнительные денежные выплаты и льготы для «детей войны». Предполагаются ежемесячные денежные выплаты в 1 тыс. рублей для граждан, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет.

Ежемесячная выплата в размере 3790,57 рублей (аналогичная выплате для участников войны) предусматривается для граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 года не менее полугода, а также награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Войны. Выплаты должны индексироваться ежегодно по уровню инфляции.

«Дети войны» и труженики тыла также получают право на внеочередное оказание медицинской помощи и компенсацию 25% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«На сегодня усилия и страдания этих людей недооценены государством, на федеральном уровне эти категории граждан не получают социальной поддержки. Эту несправедливость давно необходимо исправить», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

По подсчетам авторов инициативы, предлагаемые меры социальной поддержки затронут около 11 млн «детей войны» и 600 тыс. тружеников тыла.