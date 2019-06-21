Число многодетных семей в Бурятии за последние шесть лет удвоилось

Улан-Удэ, , 13:07 — REGNUM В Бурятии сегодня проживает 23 тыс. многодетных семей, хотя шесть лет назад таковых было 10 тыс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такие цифры озвучила первый замминистра соцзащиты Бурятии Анастасия Меринова.

По суммарному коэффициенту рождаемости на одну женщину республика занимает шестое место в России и второе в Дальневосточном федеральном округе. По мнению чиновницы, это является показателем уровня социальной поддержки семей.

«Первое что предоставляется в рамках поддержки рождаемости — это ежемесячная выплата на первого ребенка до полутора лет, установленная в размере прожиточного минимума. У нас это почти 11 тысяч рублей. Кроме того, в рамках Дальневосточного федерального округа с начала этого года предоставляется единовременная выплата на первого ребенка в размере 21 тысячи рублей для тех семей, у кого родился ребенок с 1 января 2019 года», — заявила она.

Материнский капитан на рождение второго ребенка после вхождения в ДФО, по её словам, повышен на 30%.

«Также есть и наши — республиканские меры социальной поддержки, такие как социальный контракт, региональная выплата материнского капитала в размере 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка», — отметила Анастасия Меринова.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума. В настоящий момент пособие выдается в размере 50 рублей — выплату ввели в 1994 году и с тех пор ни разу не индексировали. По словам премьера, эта сумма вызывает лишь «недоумение и обиду».

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