В Amazon Prime пообещали закрыть сериал «Очень странные дела»

Лондон, , 13:19 — REGNUM Потоковая платформа Amazon Prime пообещала закрыть сериал «Очень странные дела» от Netflix, если компания закроет сериал «Благие знамения». С таким заявлением представители Amazon выступили в своем блоге в Twitter 20 июня.

Согласно опубликованному сообщению, Amazon Prime завершит научно-фантастический сериал «Очень странные дела», права на производство и выпуск которого принадлежат потоковой платформе Netflix, если она в свою очередь закроет сериал производства Amazon «Благие знамения».

https://twitter.com/PrimeVideo/status/1141829004560723968

Необычное заявление можно считать шуткой, поскольку обе компании не вправе закрывать шоу, принадлежащие друг другу. Ситуация возникла из-за шуточного согласия Netflix закрыть сериал «Благие знамения» в ответ на требование религиозной христианской организации из США «Возврат к порядку» из-за оскорбления чувств верующих.

По мнению сторонников представителей религиозной организации, сериал «Благие знамения» нормализует сатанизм и превозносит гуманизм и любовь к человечеству выше божественного замысла. Сам божественный замысел, согласно позиции религиозной организации, состоит в противостоянии сил Добра и Зла, а события сериала стирают разницу между сторонами. Антихрист в сериале является обычным ребенком и не хочет уничтожать мир, демоны отказываются вступать в войну с армией ангелов во время Армагеддона. Петицию о закрытии сериала подписали 20 тысяч верующих.

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Сериал «Благие знамения» основан на фантастическом романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. По сюжету ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант) вместо противостояния друг другу объединяются и защищают человечество от конца света. Сериал вышел 31 мая 2019 года на платформе Amazon Prime.

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Сериал «Очень странные дела» от Netflix выходит с 2016 года. 4 июля 2019 года шоу запустит свой четвертый сезон. Ранее Netflix выпустил трейлер, раскрывающий сюжет будущих эпизодов.

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