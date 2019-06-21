На День медика врачам в Забайкалье подарили гематоген и таблетки от диареи

Чита, , 13:01 — REGNUM Оригинальные презенты ко Дню медика приготовил для своих членов профсоюз работников здравоохранения Забайкалья. Как сообщила на своей странице в Facebook руководитель регионального правозащитного центра Анастасия Коптеева, работники здравоохранения получили презент, в который вошли различные медицинские препараты, в числе которых нашлись: таблетки, принимаемые при проблемах с пищеварением, препарат от простуды, обезболивающее, а также витамины, крем, лекарство от диареи и гематоген, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информация об этом вызвала широкий общественный резонанс после того, как была озвучена рядом местных СМИ. И тогда в ответ на критику председатель краевого профсоюза работников здравоохранения Ольга Назарова, слова которой цитирует ИА «Чита.ру», заявила, что «медицинские работники тоже ходят в аптеку, они тоже болеют, и члены их семьи болеют, и мы все ходим и покупаем лекарство в аптечной сети».

Неожиданное продолжение эта история получила и сегодня, 21 июня: правозащитница Анастасия Коптеева поведала, что ей лично позвонила упомянутая выше Ольга Назарова и, выразив своё возмещение информацией о подарочном наборе для медиков в виде таблеток от диареи, витаминок и гематогена, попросила донести до общественности, «что медиков все устраивает, что даже если им подарят прокладки, им это тоже понравится, и розы в подарок им не нужны».

«Поэтому со всей ответственностью передаю (а меня предупредили, что если я об этом не напишу, то мне будут звонить каждый день), что в профсоюз идут люди толпами с благодарностью за подарок. А я очень надеюсь, что на следующий год медикам в их профессиональный праздник подарят по букету прекрасных цветов», — резюмирует правозащитница.

Напомним, медицина в Забайкалье переживает не лучшие времена: сказывается нехватка персонала и средств на финансирование отрасли. Чтобы донести свои опасения о возможном закрытии из-за большой кредиторской задолженности Красночикойской центральной районной больницы, его персонал выстроился в слова SOS, решив таким образом обратиться на «прямую линию» с президентом. Но правоохранители изъяли часть видеозаписей этого обращения, поскольку оно было выполнено при помощи квадракоптера, на полёт которого у медиков не было разрешения.

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