Пациенты и персонал больницы в Уганде сбежали из-за страха Эболы – СМИ

Кампала, , 12:56 — REGNUM В совместной китайско-угандийской больнице в округе Накава произошла паника. После того, как в больницу поступил пациент с подозрением на Эболы, пациенты и медицинские работники сбежали из палат, передает Daily Monitor Uganda.

Главврач больницы Эммануэль Батибве заявил, что пациент был госпитализирован с симптомами Эболы, впоследствии он умер в ночь на среду, 19 июня. Пациент был помещен в самодельный изолятор из листов железа. Его анализы на наличие Эболы были направлены на экспертизу.

Министерство здравоохранения, однако, заявило, что в Уганда не зарегистрировали каких-либо новых подтвержденных случаев Эболы, за исключением трех случаев, которые были подтверждены в начале этого месяца. Все три человека из одной семьи с тех пор скончались

К среде врачи отслеживали состояние 92 человек, находившихся в контакте с пациентами, у которых были подтверждены случаи Эболы в Кагандо и Бвере. Их вакцинация от болезни все еще продолжается.