Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ

Москва, , 13:02 — REGNUM Составлен рейтинг российских институтов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в сфере ИТ. Он опубликован на сайте Superjob.

Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.

По уровню зарплат выпускников Московский физико-технический институт находится на первой строчке этого рейтинга. Молодые специалисты, работающие в сфере информационных технологий, находят работу со средним уровнем заработной платы в 160 тыс. рублей.

На втором месте выпускники Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Их средняя зарплата составляет 140 тыс. рублей.

В тройку лидеров попал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Средняя зарплата его выпускников чуть меньше — 130 тыс. рублей.

Далее идут: Университет ИТМО (128 тыс. рублей), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (125 тыс. рублей), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (112 тыс. рублей) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (110 тыс. рублей).

Выпускники сферы ИТ из других вузов в среднем зарабатывают 100 тыс. рублей и меньше.

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