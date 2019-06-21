Роспотребнадзор отчитался о выполнении плана по допвакцинации против кори

Москва, , 12:39 — REGNUM В России план по дополнительной вакцинации против кори исполнен более чем на 70%, сообщила 21 июня журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По кори — 70,5% от того, что мы запланировали, на сегодняшний день уже привито», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что планы по дополнительной вакцинации населения будут полностью выполнены значительно раньше, чем поставили задачу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 апреля была организована дополнительная вакцинация против Кори из-за ухудшения ситуации с ее распространением в Европе. По состоянию на 15 мая, были привиты более 400 тыс. человек.

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