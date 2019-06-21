Медведев разрешил размещать детсады на первых этажах жилых домов

Москва, , 12:35 — REGNUM В России изменены требования к размещению детсадов в жилых домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, детсады разрешено размещать на первых этажах жилых домов. Отмечается, что в некоторых случаях это единственный вариант решения проблемы с доступностью дошкольного образования.

При этом будут учитываться конструктивные особенности домов — «в отношении давно построенных жилых домов размещение детсадов не всегда возможно».

Решение принято для того, чтобы достичь 100%-ю доступность дошкольного образования для детей до трёх лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Обнинске Калужской области подвели итоги распределения детей в детские сады.

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