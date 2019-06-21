Пятница, 21 Июня 2019 года
12:36:00 МСК

Строительство 30-метрового телескопа возобновят на Гавайях

Общество

Строительство супертелескопа ТМТ на Гавайях было приостановлено в 2018 г

Вашингтон, 21 июня 2019, 12:35 — REGNUM  На вершине спящего вулкана Мауна-Кеа, расположенного в американском штате Гавайи, в ближайшее время продолжится строительство 30-метрового телескопа Thirty Meter Telescope (TMT) стоимостью $1,4 млрд. Об этом, как передает агентство Associated Press, заявил губернатор штата Дэвид Иге на пресс-конференции.

По его словам, решение о возобновлении строительства супертелескопа приняли местные власти. При этом губернатор добавил, что к мнение местных жителей будут относится уважительно.

Как передавало ИА REGNUM, строительство супертелескопа ТМТ на Гавайях было приостановлено в 2018 г. из-за протестов коренных жителей Большого острова, которые посчитали, что наличие обсерватории будет мешать их традиционным религиозным практикам на вулкане Мауна-Кеа.

Читайте также: На Гавайях прошли слушания о гигантском телескопе — спорили полтора месяца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить