Строительство 30-метрового телескопа возобновят на Гавайях

Вашингтон, , 12:35 — REGNUM На вершине спящего вулкана Мауна-Кеа, расположенного в американском штате Гавайи, в ближайшее время продолжится строительство 30-метрового телескопа Thirty Meter Telescope (TMT) стоимостью $1,4 млрд. Об этом, как передает агентство Associated Press, заявил губернатор штата Дэвид Иге на пресс-конференции.

По его словам, решение о возобновлении строительства супертелескопа приняли местные власти. При этом губернатор добавил, что к мнение местных жителей будут относится уважительно.

Как передавало ИА REGNUM, строительство супертелескопа ТМТ на Гавайях было приостановлено в 2018 г. из-за протестов коренных жителей Большого острова, которые посчитали, что наличие обсерватории будет мешать их традиционным религиозным практикам на вулкане Мауна-Кеа.

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