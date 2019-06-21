Оренбургские власти совершенствуют систему экологического мониторинга

Оренбург, , 13:29 — REGNUM В последнее время в Оренбургской области выросло количество жалоб на нефтегазодобывающие предприятия. Жалуются жители Оренбурга, Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского и Новосергиевского районов. Людей в основном беспокоит периодически возникающий неприятный запах. Вместе с тем сообщалось, что данный вопрос находится на особом контроле у главы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жалобы не остаются без внимания региональных властей — врио губернатора Денисом Паслером было принято решение о совершенствовании существующей системы экологического мониторинга. В решении данной проблемы задействованы все заинтересованные стороны от областных министерств, руководителей районов, депутатов и представителей надзорных органов, самих нефтяников и, конечно же местные жители.

Еще неделю назад руководитель области провел выездное совещание в Ташлинском районе и встретился с жителями населенных пунктов, близких к территории нефтедобычи.

На самом деле ситуация далека от критичной, как заявляют контролирующие органы и специалисты-экологи, превышений ПДК сероводорода в воздухе нет. Однако кое где неприятный запах может еще проявляться.

По результатам встречи принято решение об установке в населенных пунктах, расположенных вблизи к месторождениям, стационарных постов, благодаря которым местные жители смогут круглосуточно контролировать замеры воздуха.

Нефтяники подписали с правительством Оренбургской области соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, обеспечении экологической безопасности и охраны атмосферного воздуха. В рамках этого соглашения уже к середине июля будет установлен первый пост, а к концу августа еще два. Все затраты по установке и оснащению стационарных экологических постов берут на себя нефтяники.

Установка пунктов мониторинга воздуха — это только первый шаг в работе по минимизации вредного воздействия нефтяных промыслов на окружающую среду, подчеркивают в правительстве региона.

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