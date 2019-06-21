Пятница, 21 Июня 2019 года
12:41:16 МСК

В Ингушетии родился полумиллионный житель

Общество

Власти республики торжественно отметили его рождение

В Ингушетии родился полумиллионный житель
Иллюстрация: Ingushetia.ru
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и 500-тысячный житель республики

Магас, 21 июня 2019, 12:30 — REGNUM  Численность населения Ингушетии перевалила за 500 тысяч человек. Накануне в Сунженской центральной районной больнице появился на свет полумиллионый житель республики. Это знаменательное событие особо отмечено властями региона: на доме, в котором будет проживать новорожденный со своей семьей, установят памятную табличку, а родителям мальчика будет оказана материальная помощь. Об этом ИА REGNUM 21 июня сообщили в пресс-службе главы субъекта.

В семье новорожденный стал четвертым ребенком. Родители Муса и Танзила Дзейтовы получили от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова подарочные сертификаты от республики на четырехкомнатную квартиру в городе Сунже и автомобиль.

В ходе встречи с родителями и виновником торжества Евкуров пожелал многодетной семье счастья, благополучия и здоровья. По традиции имам зачитал в правое ухо младенца азан, который является наставлением в его жизни к благочестию и добру.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить