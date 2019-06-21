В Ингушетии родился полумиллионный житель

Магас, , 12:30 — REGNUM Численность населения Ингушетии перевалила за 500 тысяч человек. Накануне в Сунженской центральной районной больнице появился на свет полумиллионый житель республики. Это знаменательное событие особо отмечено властями региона: на доме, в котором будет проживать новорожденный со своей семьей, установят памятную табличку, а родителям мальчика будет оказана материальная помощь. Об этом ИА REGNUM 21 июня сообщили в пресс-службе главы субъекта.

В семье новорожденный стал четвертым ребенком. Родители Муса и Танзила Дзейтовы получили от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова подарочные сертификаты от республики на четырехкомнатную квартиру в городе Сунже и автомобиль.

В ходе встречи с родителями и виновником торжества Евкуров пожелал многодетной семье счастья, благополучия и здоровья. По традиции имам зачитал в правое ухо младенца азан, который является наставлением в его жизни к благочестию и добру.