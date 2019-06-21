В Бурятии резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку

Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM В Бурятии более чем в полтора раза снизилось число выпускников, получивших высший был на ЕГЭ по русскому языку. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образование республики, по результатам экзаменов сто баллов получили 17 человек.

Экзамен по русскому языку состоял из 27 заданий, на выполнение которых отводилось 3,5 часа. Чтобы получить аттестат, достаточно набрать минимум — 24 балла, максимальный — 100. Отличились представители пяти районных школ и десяти школ и гимназий Улан-Удэ.

«По предварительным данным, в период проведения ЕГЭ с 27 мая по 18 июня 23 выпускника получили 100 баллов: шесть стобалльников по литературе и 17 — по русскому языку», — сказал министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.

Между тем, по результатам ЕГЭ 2018 года максимальный балл получили 29 школьников из Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке организаторов экзаменов, до 40% сдающих экзамены списывают. Причем, это происходит несмотря на масштабные и дорогостоящие системы безопасности, которые включают металлоискатели, видеокамеры и «глушилки» мобильной связи.

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