В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму

Симферополь, , 12:06 — REGNUM Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

«Сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в марте текущего года через пункты пропуска ежедневно проходили порядка 5,2 тыс. и около 800 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что к концу 2019 года у Крыма есть все шансы преодолеть отметку туристического потока в 7,5 миллиона человек. По его словам, для крымчан проведение курортного сезона на высоком уровне имеет определяющее значение.

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