В метро Москвы обновили навигацию из-за открытия новых станций

Москва, , 12:05 — REGNUM Открытие нового участка Сокольнической линии метро потребовало обновление пяти тысяч элементов навигации, сообщили 21 июня в Транспортном комплексе столицы.

Напомним, 20 июня в столице открылись станции метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Так, потребовалась замена 4,5 тысяч наддверных табло в вагонах поездов красной ветки. Кроме этого, обновлены более 500 указателей, маршрутно-путевых полос, а также других элементов на платформах и в вестибюлях метрополитена и «Московского центрального кольца» (МЦК).

Кроме того, изготовлено и установлено 300 новых элементов навигации на открытых станциях.

Также в метро поменяли схемы — более 30 тысяч экземпляров. В них учли и другое открытие июня — участок Некрасовской линии.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония открытия новых станций метро прошла 20 июня в посёлке Коммунарка Новой Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый участок сделает город ближе для 600 тысяч человек.

Однако в реальности четыре новые станции метро прошли по пустырям и малозаселённым территориям. Подробнее об этом читайте в статье ИА REGNUM Зачем Собянин провёл метро по пустырям?