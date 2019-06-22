Вокруг все грохочет, рушится, горит! Это был настоящий ад. Радио REGNUM

Москва, 22 июня 2019, 08:00 — REGNUM
Война, мир и любовь Николая Михайловича и Татьяны Борисовны Баклановых. У них на двоих около 40 медалей и семь орденов. Дорога на Дальний Восток после Великой Победы стала их свадебным путешествием.
Москва, 22 июня 2019, 08:00 — REGNUM
Война, мир и любовь Николая Михайловича и Татьяны Борисовны Баклановых. У них на двоих около 40 медалей и семь орденов. Дорога на Дальний Восток после Великой Победы стала их свадебным путешествием.
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