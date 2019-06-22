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Вокруг все грохочет, рушится, горит! Это был настоящий ад. Радио REGNUM

Общество

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Вокруг все грохочет, рушится, горит! Это был настоящий ад. Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Это наша война

Москва, 22 июня 2019, 08:00 — REGNUM  

Война, мир и любовь Николая Михайловича и Татьяны Борисовны Баклановых. У них на двоих около 40 медалей и семь орденов. Дорога на Дальний Восток после Великой Победы стала их свадебным путешествием.

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Истории победителей. Проект Радио REGNUM
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