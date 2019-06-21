В «Казахфильме» предупредили о фальшивых кастингах

Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM В казахстанских городах Актау и Семипалатинске проходили фальшивые кастинги на проекты «Казахфильма», сообщает 21 июня в пресс-службе киностудии.

Отмечается, что мошенники проводят кастинги и предлагают участникам пройти платные курсы актерского мастерства для продолжения кастинга. В «Казахфильме» сообщили, что киностудия никогда не требует деньги для прохождения конкурса.

Отметим, 17 июня АО «Казахфильм» запустило съемки фильма «Мукагали» о знаменитом казахском поэте Мукагали Макатаеве. Производство по фильму запущено по заказу министерства культуры и спорта республики.

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