В Германии пройдет митинг студентов, выступающих против изменения климата

Берлин, , 12:41 — REGNUM В немецком городе Аахен состоится митинг, посвященный проблемам изменения климата, об этом 21 июня сообщает Associated Press.

Ожидается, что протестную акцию приедут десятки тысяч студентов из 15 стран Евросоюза. Предполагается, что общее число протестующих достигнет 20 тыс. человек.

Причиной проведения протестных акций стала неспособность лидеров Европейского союза согласовать план достижения углеродно-нейтральных показателей промышленности к 2050 году.

Ряд стран содружества, в числе которых Франция, Германия, Великобритания, согласились ограничить выбросы углекислого газа в атмосферу до минимальных значений к 2050 году, однако некоторые государства, например Польша, чья промышленность сильно зависима от угля, не смогли пойти на данный шаг.

Митинг сторонников теории глобального потепления пройдет вблизи одной из крупнейших шахт по добыче угля в Германии.

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