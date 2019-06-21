Игнорировать недопустимо: о проблемах пенсионеров в России

Москва, , 11:55 — REGNUM Мнение президента Владимира Путина о том, что повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов, не подлежит сомнению и имеет очень важное значение для граждан РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В данный момент порядка 38 млн граждан России (или чуть более 25%) старше трудоспособного возраста, а через пять лет их число должно преодолеть планку в 40 млн человек. Таким образом, пенсионеры составляют крайне важную часть электоральной базы, следовательно, игнорировать их проблемы совершенно недопустимо», — считает эксперт.

После выхода на пенсию продолжает работать каждый пятый пенсионер, тогда как большинство вынуждено жить на пенсию, средний размер которой на 2019 год составляет 14,8 тыc/ рублей.

В последнее время можно отметить большое число реформ в пенсионной схеме, например, недавний приказ о перерасчете доплат к пенсиям: размер соцвыплат сначала доведут до прожиточного минимума и только затем будут индексировать.

«Тем не менее, не стоит забывать и о других группах населения, ведь каждое, даже самое незначительное, улучшение жизни пожилых граждан обходится бюджету в «круглую» сумму. Например, на недавний перерасчет пенсий будет потрачено порядка 120 млрд рублей в ближайшие пять лет», — отметил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что обеспечение пенсионеров нормальным доходом является одним из приоритетов государства.