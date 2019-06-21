В Свердловской области 22 июня снова завоют сирены

Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM На Среднем Урале 22 июня, в День памяти и скорби, традиционно прозвучат сирены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского областного управления МЧС.

Сирены будут включены во всех муниципалитетах региона в 12:00. Они прозвучат в знак памяти о павших в годы Великой Отечественной войны и о погибших во всех войнах за свободу и независимость Родины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этой традиции в Свердловской области уже несколько лет. Напомним, 22 июня исполнится 78 лет со дня нападения нацисткой Германии на Советский Союз.