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В Свердловской области 22 июня снова завоют сирены

Общество

В память о погибших

Екатеринбург, 21 июня 2019, 11:52 — REGNUM  На Среднем Урале 22 июня, в День памяти и скорби, традиционно прозвучат сирены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского областного управления МЧС.

Сирены будут включены во всех муниципалитетах региона в 12:00. Они прозвучат в знак памяти о павших в годы Великой Отечественной войны и о погибших во всех войнах за свободу и независимость Родины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этой традиции в Свердловской области уже несколько лет. Напомним, 22 июня исполнится 78 лет со дня нападения нацисткой Германии на Советский Союз.

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День памяти и скорби
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