Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Грозный, , 11:46 — REGNUM Решение суда об условно-досрочном освобождении правозащитника Оюба Титиева исполнено сегодня, 21 июня, в Чечне. Руководитель регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» вышел на свободу. По данным организации, у выхода из колонии-поселения в городе Аргуне Титиева встречали родные, друзья, коллеги и журналисты.

Напомним, в марте Шалинский суд Чечни вынес ему приговор — лишение свободы на четыре года в колонии-поселении. Титиева признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере.

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Как сообщало ИА REGNUM, чеченский правозащитник был задержан 9 января 2018 года. Его машину остановили для проверки на посту ДПС. Силовики нашли у Титиева наркотики весом более 200 граммов. Он был арестован по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

Однако правозащитник своей вины не признал, называя уголовное дело в отношении себя сфабрикованным. С просьбой разобраться в ситуации Титиев обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Пока шло следствие, в защиту чеченского представителя «Мемориала» выступил ряд политических деятелей, в том числе представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.

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Приговор, вынесенный судом, Титиев обжаловать не стал, мотивируя свое решение тем, что уже отбыл в СИЗО больше одного года и двух месяцев и рассчитывает на условно-досрочное освобождение. В начале июня 2019 года суд принял положительное решение об УДО.