Гаврилов: Грузию пытаются заставить изменить канонам православия

Москва, , 11:46 — REGNUM Форум Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) стал поводом для дискредитации Грузии как православного государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил в ходе брифинга депутат Госдумы, глава МАП Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Ясно, что наша межпарламентская ассамблея, крупнейший международный парламентский форум, были поводом для разжигания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны, для удара по грузинской православной церкви, — как мы знаем, грузинская православная церковь подвергается серьезным нападкам со стороны так называемых светских властей», — заявил Гаврилов.

По его мнению, это была «попытка заставить грузинскую церковь изменить каноническим принципам — в том числе в отношении украинских раскольников».

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