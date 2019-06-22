Промпредприятия Арзамаса на минуту остановят работу: День памяти и скорби

Нижний Новгород, , 10:12 — REGNUM В День памяти и скорби в Нижегородской области не только почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны церемонией у мемориала «Вечного огня» и завершат акцию «Красная гвоздика», но и на минуту все промышленные предприятия Арзамаса планируют приостановить свою работу, а электросирены в этот момент дадут гудок.

В Нижнем Новгороде у мемориала «Вечного огня» пройдёт церемония закрытия первой смены летнего оздоровительного военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником». В этот же день в столице области, как и во многих других городах, завершится всероссийская акция «Красная гвоздика», стартовавшая 1 мая под девизом «Я помню. Я помогаю». Акция направлена на то, чтобы сохранить память о героях, которые есть в каждой семье. Приобретая значок «Красная гвоздика», каждый вносит свой вклад. Все средства, собранные в регионе, идут на помощь ветеранам именно этого региона и в существенно увеличенном объёме.

22 июня также в Нижнем Новгороде будут работать летние кинотеатры, где бесплатно покажут знаменитые советские комедии и фильм о войне.

В День памяти и скорби арзамасские промышленные мероприятия на одну минуту планируют приостановить работу.

«22 июня в 12:00 промышленные предприятия Арзамаса на одну минуту приостановят свою работу. Одновременно в течение этого времени будут запущены электросирены, расположенные на территории предприятий. Таким образом они отдадут дань памяти и уважения погибшим на Великой Отечественной войне соотечественникам в рамках всероссийской акции «Минута молчания», — отмечается на официальной странице администрации города в соцсетях.

Также 26 июня в Нижнем Новгороде в парке Победы разместят мемориал советским войнам-освободителям, который был доставлен из польского города Рогозник, где в конце января 1945 года, освобождая город от нацистов, погибли красноармейцы 4-го Украинского фронта.

Мемориал представляет собой плиту с пятиконечной звездой и надписью на польском языке «Погибшим солдатам Красной армии».

В нижегородской мэрии отмечают, что это первый вывезенный в Россию из Польши памятник советским войнам-освободителям. В этот день также пройдёт митинг памяти, патриотический концерт, выступление разведчиков, а гостей и жителей города угостят солдатской кашей.

Напомним, вечером 21 июня в Нижнем Новгороде прошла акция «Свеча памяти», в рамках которой нижегородцы зажгли свечи в память о военных днях.