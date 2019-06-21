Пятница, 21 Июня 2019 года
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МВД РФ предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Общество

Большинство экспертов признали устаревшим принятый 17 лет назад действующий кодекс

Москва, 21 июня 2019, 11:33 — REGNUM  Скорректировать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому предлагается расширить полномочия инспекторов ДПС, предложили представители министерства внутренних дел (МВД) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

"Представители МВД РФ вчера (20 июня) обнародовали предложения по корректировке КоАП (в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД)», — пишет газета.

Так, инспекторам хотят разрешить без суда ограничивать действие водительских прав (чтобы ожидать решения суда). Кроме того, предлагается отказаться от практики назначения административных арестов. В МВД полагают, что благодаря новым инициативам число правонарушений на дороге может сократиться.

Отмечается, что большинство экспертов признали устаревшим принятый 17 лет назад действующий кодекс.

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