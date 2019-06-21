После «прямой линии» дольщикам Хабаровска выдали ключи, а потом отобрали

Хабаровск, , 11:42 — REGNUM Обманутым дольщикам хабаровского ЖК «Кленовый квартал» сразу после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина выдали ключи от квартир. Но потом ключи снова отобрали. Люди возмущены — их квартиры по-прежнему не пригодны для жизни, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

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По данным ИА ДВ-Новости, сразу после «прямой линии» президента России, к которому обратились обманутые дольщики ЖК «Кленовый квартал», людям начали выдавать ключи от квартир. Однако после того, как несколько человек смогли осмотреть будущее жильё, ключи опять отобрали.

«Приезжали председатель Госстройнадзора, представитель застройщика и телевидение. Мы спросили, когда нам отдадут ключи от квартир, будет ли достроен второй дом ЖК. Когда журналисты включили камеры, нам сказали, что ключи мы получим в ближайшие десять дней, причем, речь шла обо всех дольщиках», — рассказал один из дольщиков Алексей Шаталов.

Ключи выдали троим дольщикам. Люди осмотрели квартиры. После этого, по их словам, ключи у них снова отобрали.

То, что люди увидели в своих будущих квартирах, их возмутило.

«В первом доме отсутствует вентиляция, чистовая отделка пола, кустарно выполнены дверные проемы, трещины в наружных стенах, что говорит о движении фундамента, вместо кирпича стены сделаны из гипсокартона», — добавил Алексей Шаталов.

В Госстройнадзоре ситуацию комментировать отказались, сославшись на отсутствие руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ в Хабаровске начал проверку после обращения обманутых дольщиков ЖК «Кленовый квартал» на «прямую линию» президента. В долевое строительство люди вступили ещё в 2013 году и до сих пор не могут получить жилье. Госстройнадзор ввёл недостроенные дома в эксплуатацию, после чего бездомные люди автоматически «вылетели» из реестра обманутых дольщиков. Застройщик, ООО «Томари-Оро», должен был построить три дома, но никак не может довести до ума даже один.