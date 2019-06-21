Орловская прокуратура поставила на место чиновников от здравоохранения

Орел, , 11:24 — REGNUM Решение о создании единой службы скорой медицинской помощи на территории Орла и Орловской области было принято чиновниками регионального департамента здравоохранения с нарушением прав сотрудников «скорой». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Орловской области 21 июня по итогам проверки.

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Как отмечают в прокуратуре, при создании единой службы скорой медицинской помощи на территории Орла и Орловской области была сокращена скорая медицинская помощь БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ». В результате скорую медицинскую помощь жителям Орловского района в настоящее время оказывает БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи». Принимая решение об объединении, считают в надзорном ведомстве, чиновники нарушили ряд требований федерального и регионального законодательства — в частности, не были учтены требования Закона Российской Федерации от 15.05.1991 №1244−1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также требования Закона Орловской области от 25.12.2012 №1444-ОЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области», которым установлены меры социальной поддержки гражданам, работающим в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.

Прокуратура установила: после реорганизации бывшие работники БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ», перешедшие в БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи», расположенное в Орле, лишились 25%-го повышения окладов или тарифных ставок в системе оплаты труда.

Заместитель прокурора внес представление в адрес первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры области.

Как сообщало ИА REGNUM, СМП Плещеевской больницы к городской станции скорой помощи произошло с 1 апреля 2019 года вопреки протестам самих медиков. В результате врачи и фельдшеры скорой получили дополнительную нагрузку. Сотрудники «скорой» тогда заявляли, что на вызов нередко отправляется по одному медработнику вместо двух. При этом медработники из Плещеевской ЦРБ, прикрепленные к БУЗ «Станция скорой медицинской помощи», лишились «сельских доплат», «городские» медики заявляли, что из-за возросшей нагрузки, в том числе, и за счет сельских районов, им также полагаются сельские льготы.

Конфликт, который развивался в регионе на протяжении последних месяцев и грозил вылиться в «итальянскую забастовку» медиков, 20 июня дошел до президента — во время «прямой линии» Владимир Путин увидел сообщение от орловских фельдшеров с жалобой на снижение зарплаты и поручил разобраться. СК начал проверку.

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