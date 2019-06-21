«Голуновы» у власти: цинизм партийной номенклатуры

Светлана Шаповалова, , 12:33 — REGNUM

Мы живём в удивительное время. Циничное и лицемерное. Нынешнему обществу ничего не стоит из одного человека слепить мученика, не обращая внимания на других — похожих, а другого, оступившегося, сделать изгоем, забывая о таких же прочих. История с журналистом Иваном Голуновым, которого правоохранители прессовали за якобы сбыт наркотиков, и скандал с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым, проявившем агрессию в отношении столичного журналиста, — яркие тому примеры.

Не буду повторяться, об истерике вокруг дела Голунова сказал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в своей заметке «Я — не Голунов». «Журналистской солидарности», которая, «роняя лживую слезу по Голунову», мобилизовалась на несанкционированные акции протеста, он напомнил, что никто так и не выступил на защиту наших преследуемых авторов: Владимира Линдермана, Юрия Алексеева, Иллариона Гирса — в той же Латвии, откуда вещает «Медуза» Ивана Голунова. Не поднялся на защиту Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца в Белоруссии, где по абсурдному, фальшивому и заведомо политически ангажированному обвинению они провели в заключении 14 (!) месяцев, без права общения с родителями, жёнами и детьми.

Мой старший коллега совершенно точно подметил:

«Почему в похожих ситуациях одних защищают с истерической пеной у рта, а других не замечают — и дают им гнить и погибать?»

Но и в партийной среде, как оказалось, есть свои «голуновы». Это, к примеру, глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. Правда, в отличие от медийного сообщества, «государевы люди» предпочли, не разбираясь, изгнать оступившегося, да ещё и «верблюдом обозвать» (чего только стоит сравнение поступка главы с приступом «белой чиновничьей горячки»).

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Ну, а правоохранители, как водится, тут же нашли, за что осудить Зайцева. История в общем-тот рядовая. Корреспондент федерального телеканала появился в кабинете руководителя именно этого, не соседнего муниципалитета и стал задавать ему вопросы о судимости, коррупции, хищениях, а также об условиях, в которых находятся жители района, пострадавшие от природных пожаров, случившихся четыре года назад. В ответ чиновник повёл себя по-хамски: схватил и повалил корреспондента на пол.

Дальше — как в известной песне Владимира Высоцкого: «Тут вообще началось — не опишешь в словах!» Поскольку журналист столичный, инцидент быстро приобрёл свойства снежного кома. В отношении главы возбудили уголовное дело и обвинили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности.

«Если подобное действие было совершено в отношении журналиста, выполняющего свою профессиональную задачу, при включенной видеокамере, то несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

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В «Единой России» 27 мая приняли решение исключить Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета.

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки», — заявил при этом секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Ой ли? О словах и поступках единороссов впору новые анекдоты сочинять! Тут можно вспомнить и высказывание Гасана Набиева о малоимущих «тунеядцах» и «алкашах», сложившего под нажимом общественности депутатские полномочия в Волгоградской областной думе.

Нельзя не процитировать и слова советского классика Василия Шукшина, которые в ответ на крик души жительницы Ленинска-Кузнецкого («Неприятно и даже стыдно жить в бедной и богатой России») очень «к месту» процитировал депутат Госдумы Николай Валуев:

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым».

Ну, а скандал со словами теперь уже экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой «макарошки всегда стоят одинаково»? А предложение депутата Госдумы от Петербурга Сергея Вострецова лишать родительских прав те семьи, где дети больше двух раз были пойманы на несанкционированных митингах?

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Так что представляется, что новые «дела» и «поступки» единороссов не заставят себя ждать. И лишь в их партийной номенклатуре ничего не изменилось: пока ты в «команде» — делай что хочешь, но лишившись партийного билета — готовь на себе «крючки»: всех «собак» повесят.

Так было и в случае Сергея Зайцева. Накануне, 20 июня, стало известно о том, что он стал фигурантом ещё одного дела: вскрылись какие-то махинации с муниципальной землей в 2007 году. Ну конечно! Кто бы сомневался!

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Между тем за Зайцева вступились не только депутаты Ширинского района, написав обращение в его защиту (они полагают, что журналист «намеренно спровоцировал конфликт»), но и политсовет членов «Единой России» Ширинского района Хакасии.

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Телеканал 360tv.ru ранее сообщал, что местные единороссы подготовили обращение в президиум Генерального совета партии «Единая Россия» и президиум Хакасского регионального отделения с просьбой пересмотреть решение об исключении главы Ширинского района из партии, и что если их прошение не будет удовлетворено, они выйдут из «Единой России». Они очень хорошо и точно знают, что без партийного билета — не жизнь.